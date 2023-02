Moritz Paul wird in Rodenbach neuer Wehrführer

HAIGER-RODENBACH. Rodenbachs bisheriger Wehrführer Stephan Stöcklein hat während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr die Verantwortung an seinen bisherigen Stellvertreter Moritz Paul weitergegeben. 29 Jahre lang hatte er der Führungsriege der Wehr angehört: erst sechs an zweiter Stelle, dann 23 an der Spitze. Neuer "Vize" ist Eckhard Franz.