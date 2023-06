Musik aus Uganda im Haigerer Café lebensWERT

Haiger. Am kommenden Samstag, 1. Juli, gibt es im Café lebensWERT am Haigerer Marktplatz ab 18 Uhr ein musikalisches Schmankerl: Fünf Choristen aus Uganda machen auf ihrer Deutschlandtour hier Station und bringen ihre Lebensfreude mit. Mit ihrer afrikanischen Musik und den bewegenden Rhythmen waren sie zwei Monate unterwegs. Sie gehören zum Missionswerk „Offene Türen“, die in Uganda ein Kinderheim, einen Kindergarten und eine Grundschule aufgebaut haben und dort Straßenkinder betreuen. Der gemeinnützige Verein besteht seit 1997 und wird ausschließlich durch Spendengelder finanziert. Zum Konzert wird es gegen eine Spende sommerliche Fingerfood und Drinks geben.