„Mussig hinnerm Bahndamm“ startet am Freitag

Die Band "EVE" will am Samstagabend "Mussig hinnerm Bahndamm" rocken. (© EVE)

Die Band "EVE" will am Samstagabend "Mussig hinnerm Bahndamm" rocken. (© EVE)

Am kommenden Wochenende steigt wieder das beliebte Festival des Musikvereins Haiger am Vereinsheim am Hohleichenrain. Karten gibt es noch im Vorverkauf.