Netzwelt: Trauer um zwei qualvoll verendete Hirsche

Haiger. 76 Mal „Traurig“, 32 Mal „Wütend“, sechs „Gefällt mir“ und zwei „Wow“. Das sind die bisherigen Emoji-Reaktionen auf unseren Artikel mit dem Titel „Tod durch Weidezaun: Zwei Hirsche sterben in Weidelbach“ auf Facebook. Und weil Instagram-User nur herzen können, finden sich unter unserem Beitrag dort entsprechend zahlreiche „Traurig“-Emojis in den Kommentaren. Zugegeben: Wir haben in der Caption auch eins gesetzt. Ja, es ist wirklich traurig, wenn ein Lebewesen einen nutzlosen und qualvollen Tod sterben muss. Aber was ist eigentlich mit den 51,2 Millionen Nutztieren (Stand: 2022, Quelle: Statistisches Bundesamt), die jährlich in Deutschland getötet werden? Und das, obwohl sich doch so viele Menschen als Tierliebhaber bezeichnen?