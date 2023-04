Neue Trauergruppe in Offdilln

Haiger-Offdilln. Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Offdilln bietet eine „Atempause für Trauernde“ an. Ab Mai startet für ein Jahr eine neue Trauergruppe, an der neue Betroffene teilnehmen können. Bei einem Frühstück in ungezwungener Atmosphäre treffen Trauernde auf Menschen, die auch Leid erfahren haben. Es ist eine Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und dazu Hilfestellungen vom christlichen Glauben mitzunehmen. Die „Atempause für Trauernde“ findet von Mai 2023 bis Mai 2024 jeweils am letzten Samstag im Monat von 9 bis 10.30 Uhr in der FeG Offdilln statt. Eine Anmeldung für ein Treffen ist erforderlich und über die Homepage der Gemeinde unter www.offdilln.feg.de oder telefonisch unter 02774-4946 möglich.