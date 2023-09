Neuer Dekan wird in Haiger eingeführt

Die Frühjahrssynode im März 2023 hat Pfarrer Andree Best aus Herborn mit großer Mehrheit zum neuen Dekan gewählt. Die Amtszeit des neuen Dekans hat zum 1. August 2023 begonnen. Die Synode wählt den Dekan für sechs Jahre. Pfarrer Andree Best ist seit 16 Jahren in Herborn als Pfarrer tätig ist. Seit 2007 ist Andree Best Mitglied der Dekanatssynode, seit zwei Jahren Mitglied im Dekanatssynodalvorstand (DSV). Im damaligen Dekanat Herborn war er Diakoniepfarrer und Mitglied im Hauptausschuss des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau.