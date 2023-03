Haiger. Beim TV Haiger startet am Mittwoch, 26. April, ein neuer Pilateskurs mit Heide Wöhler. Der Kurs findet immer mittwochs in der Johann Textor Halle in Haiger statt, er geht über insgesamt zwölf Stunden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tv-haiger.de. Anmeldungen nimmt Sabine Schneider,Telefon 02773-9190411, entgegen.