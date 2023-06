Neues Projekt: Churchtalks

Haiger-Haigerseelbach. Das Projekt College startet mit der neuen, interaktiven Talkrunde „Churchtalks“, um Menschen in Haiger und der umliegenden Region eine Stimme zu geben. Die Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 23. Juni, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Kirche in Haigerseelbach. Unter dem Motto „Die Kirche, die spricht“ werden bei den Churchtalks unterschiedliche Redner aus verschiedenen Kirchengemeinden ihre Impulse teilen. Pastor Manuel Fleßenkämper von der Freien evangelischen Gemeinde wird über das Thema „Mut zur Mündigkeit“ sprechen. Pfarrer Michael Böckner von der evangelischen Kirche wird das Thema „Work-Life-Balance ohne Work?“ behandeln, während Gemeindereferent Michael Wieczorek von der katholischen Kirche das Thema „Nur ich weiß, wie es geht“ präsentieren wird. Jeder Vortrag wird etwa 10 Minuten dauern und im Anschluss im Plenum diskutiert. Die Veranstalter möchten mit den Churchtalks eine Plattform schaffen, auf der Menschen ihre Erfahrungen, Erkenntnisse und Ideen teilen können. Das Projekt College plant, den Abend als Podcast zur Verfügung zu stellen.Weitere Informationen gibt es im Internet unter projekt-college.de.