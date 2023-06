Neues Straßenschild zeigt die Entfernung nach Haiger an

Auf dem Programm stand unter anderem ein Besuch in Rouen, wo die „Armada“ besucht wurde – ein zehntägiges Treffen von 50 Großseglern und Schiffen aus aller Welt. Die Haigerer Gäste konnten die Schiffe besichtigen und die unterschiedlichen Schiffstypen kennenlernen. Zudem gab es an den Kais Mitmachaktionen, Informationsstände, Gastronomie und Musik, wie die Stadt Haiger mitteilt. In Rouen konnten die Gäste aus Deutschland auch „Le Gros Horloge“, die große astronomische Uhr mit einem Zifferblatt von 2,50 Metern Durchmesser, 24 Sonnenstrahlen und einem Uhrwerk aus dem Jahr 1389 besichtigen.