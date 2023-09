Öffnungszeiten von Kitas erweitert 

Haiger. Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben die städtischen Kindertageseinrichtungen Flammersbach und Haiger Klingelwiese ihre Öffnungszeiten erweitert und ab sofort an vier Tagen bis 16 Uhr geöffnet. Ab September gibt es in Haiger dann insgesamt zehn städtische Kindertageseinrichtungen mit einer Ganztagsbetreuung inklusive warmen Mittagessen. Nähere Informationen zu den Öffnungszeiten und der Konzeption der Kindertageseinrichtungen können im Internet auf der Seite www.haiger.de (Familie und Bildung, Kindertageseinrichtungen) nachgelesen werden. Wer einen Betreuungsplatz für sein Kind in einer Kindertageseinrichtung benötigt, kann das Online-Anmeldeportal der Stadt Haiger („Betreuungsplatz online“) nutzen unter „KiTa.Haiger - Betreuungsplatz online“.