Ökumenischer Gottesdienst in Haiger

Haiger. Das Vorbereitungsteam des ökumenischen Arbeitskreises der Haigerer katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Haiger lädt für Pfingstmontag, 29. Mai, zum ökumenischen Gottesdienst ein. Beginn ist um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche. Der Gottesdienst steht unten dem Motto „er-NEUE-rbare ENERGIE“. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zum Imbiss mit Würstchen, Brötchen und Getränken eingeladen.