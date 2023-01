Offene Probe beim Chor„Spirit & Joy“ 

Haiger. Der Gospelchor „Spirit & Joy“ lädt für Samstag, 4. Februar, zum Besuch einer offenen Probe in das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Haiger ein. Die Probe beginnt um 14 Uhr und wird circa drei Stunden dauern. Anschließend ist bei einem gemeinschaftlichen Abendessen noch Zeit für Gespräche. Im Vordergrund steht an diesem Tag die Vorbereitung für ein Benefizkonzert zugunsten der Ukrainehilfe in Breitscheid, welches am Sonntag, 26. Februar, um 17 Uhr in den Räumen der FeG Herborn stattfinden wird. Vorkenntnisse oder Vorsingen sind nicht nötig. Der Spaß am gemeinsamen Musizieren steht beim gemischten Chor „Spirit & Joy“ im Vordergrund. Wer ein Musikinstrument beherrscht, kann dieses gerne mitbringen. E-Piano und Percussion Instrumente sind vorhanden. Bei Fragen oder Anmeldungen ist der Chorleiter Steffen Nies unter der Telefonnummer 0171-7914045 oder 02777-9118830 zu erreichen.