Ortsbegehung der FWG Haiger

Haiger-Sechshelden. Wir kümmern uns – wir kommen vorbei! Unter diesem Motto möchte die FWG Haiger in den kommenden Monaten die Haigerer Stadtteile besuchen. Am Donnerstag, 11. Mai, sind die Freien Wähler in Sechshelden unterwegs. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Dort erwartet Verwaltungsbeauftragter Erwin Klein die Kommunalpolitiker. Von ihm wollen sie erfahren, welche Themen den Sechsheldenern unter den Nägeln brennen. Zur Ortsbegehung sind alle Bürger willkommen, die mit den Kommunalpolitikern ins Gespräch kommen möchten.