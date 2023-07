Haiger-Fellerdilln. Unter dem Motto: „Wir kümmern uns – wir kommen vorbei!“ besucht die FWG Haiger in den kommenden Monaten die Haigerer Stadtteile. Am Mittwoch, 26. Juli, sind die Freien Wähler in Fellerdilln unterwegs. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr auf dem alten Schulhof neben der Kirche. Zur Ortsbegehung sind alle Bürgerinnen und Bürger willkommen, die mit den Kommunalpolitikern ins Gespräch kommen möchten.