Ortspokal-Schießen in Haiger

Haiger. Die Schützengesellschaft Haiger veranstaltet am Samstag, 16. September, ihr alljährliches Ortspokal-Schießen. Vereine, Gruppen, Firmenmannschaften und Bürger der Stadt sind zu einem sportlichen Wettbewerb eingeladen, bei dem Teams und Einzelschützen in den Kategorien Jugend, Damen, Herren und Mixed antreten. Mit 3 Probeschüssen und 10 Wertungsschüssen pro Teilnehmer wird ihr Können unter Beweis gestellt. Los geht es ab 14 Uhr im Vereinsdomizil am Haarwasen. Die Siegerehrung und ein gemütlicher Ausklang runden den Tag ab. Weitere Informationen gibt es online unter www.sg-haiger.de.