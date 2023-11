Pfarrer Jaeckle startet in Haiger 

Haiger. Pfarrer Roland Jaeckle wechselt vom Dekane-Amt ins Pfarramt. Am Sonntag, 5. November, hält der ehemalige Dekan den ersten offiziellen Gottesdienst als Gemeindepfarrer in der Stadtkirche Haiger. Um 10.30 Uhr wird Dekan Andree Best offiziell Pfarrer Roland Jaeckle in das neue Amt einführen. Den Pfarrdienst in Haiger wird Pfarrer Roland Jaeckle künftig gemeinsam mit Pfarrerin Kersten-Marie Stegmann ausüben, die leider noch erkrankt ist. Pfarrer Roland Jaeckle wird seelsorgerlich in der Gemeinde Haiger tätig sein, Gottesdienste gestalten und weitere andere Aufgaben in der Gemeinde übernehmen.