"Pfarrsaal on Tour" macht Station in Dillenburg, Haiger und Herborn

DILLENBURG/HERBORN/HAIGER. "Pfarrsaal on Tour" statt "Pfarrsaal Helau Dillenburg" heißt es in der katholischen Pfarrei an der Dill in der närrischen Kampagne 2023. Nach der Fusion der Gemeinden zur Großpfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill" wird in Dillenburg, Herborn und Haiger gefeiert.