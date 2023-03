Platt schwätzen in Allendorf

Haiger-Allendorf. Der Heimatverein „Steckemänner“ Allendorf lädt für Sonntag 2. April, zu einem Nachmittag unter dem Motto „Mir schwätzen Platt“ ein. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen und Vesperplatte in der „Hütte am alten Berg“ nähe Sportplatz. In Haiger und den Stadtteilen sowie den benachbarten Kreisen in Dreiländereck werden zum Teil sehr unterschiedliche Dialekte gesprochen, daher lädt der Verein zum „plattschätze“ ein. Aber natürlich darf auch Hochdeutsch gesprochen werden.