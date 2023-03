Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung in Fellerdilln

Was war passiert? Laut einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag hat ein 59-Jähriger zunächst sich selbst und danach seine 50-jährige Ehefrau mit Benzin übergossen und angezündet. Beide trugen schwerste Brandverletzungen davon. Ein Notarzt und Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung. Anschließend flogen Rettungshubschrauber die Verletzten in Spezialkliniken in Nordrhein-Westfalen und Hessen.