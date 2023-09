Radler kracht mit fast drei Promille in ein Auto

HAIGER. Mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist am Sonntagabend in Haiger ein 40 Jahre alter Radfahrer unterwegs gewesen. Aufgefallen ist das, weil er in diesem Zustand einen Unfall gebaut hat. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße aus Richtung des Bahnhofs kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 32 übersah er offenbar einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen 3-er BMW und krachte in dessen Heck. Am Auto entstand ein 1000 Euro hoher Schaden. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Radler nach Alkohol roch. Der Test zeigte fast drei Promille. Es folgten eine Blutentnahme auf der Wache und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.