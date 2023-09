Räucherforellen rechtzeitig bestellen

Haiger-Allendorf. Der Angelverein Haiger-Allendorf lädt zum traditionellen Forellenräuchern am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, ein. Von 10 bis 14 Uhr können in der Fischerhütte an der Michelbachteichanlage in Allendorf die vorbestellten Forellen abgeholt werden. Für gekühlte Getränke und das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Eine Vorbestellung der Forellen wird dringend empfohlen, da es sein kann, dass Gäste ansonsten keine Forellen mehr bekommen können. Dies war in der Vergangenheit schon mehrfach der Fall. Vorbestellt werden kann entweder schriftlich per Bestellzettel, per E-Mail an vorbestellung-asv@gmx.de oder telefonisch bei Jürgen Boegel, 02739-7760 und 0171- 1412043.