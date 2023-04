Haiger-Niederroßbach. Das Rechnungsbuch der Haubergsgenossenschaft Niederroßbach liegt in der Zeit von Montag, 17. April, bis zum Sonntag, 23. April, beim Vorsteher der Genossenschaft Carsten Heinz in der Hardtwaldtstraße 1 in Niederroßbach zur Einsichtnahme der Genossen aus. Termine nach Vereinbarung unter Telefon 02773-71800.