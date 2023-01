Haiger. Der Turnverein Haiger bietet dienstags um 15.30 Uhr in der Budenberg-Turnhalle in Haiger den Rehakurs „Orthopädie“ an. Dieser steht unter der Leitung von Rosina Nietsch. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.tv-haiger.de. Kurs-Anmeldungen nimmt Sabine Schneider unter Telefon 02773-9190411 entgegen.