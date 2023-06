Haiger. Die Rheumaliga Hessen Selbsthilfegruppe Dillenburg/Haiger trifft sich am Mittwoch, 5. Juli, zu einem Gesprächskreis mit Eisessen in der Eisdiele am Marktplatz in Haiger. Beginn ist um 15.30 Uhr. Es wird um Anmeldung unter Telefon 0175-9887501 gebeten.