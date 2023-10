Sanierung der Sechsheldener Ortsdurchfahrt startet Mittwoch

Mit dem kurzen Teilstück bis zum Abzweig zum Gewerbepark beginnt am Mittwoch die Sanierung der 1000 Meter langen Sechsheldener Ortsdurchfahrt in Richtung Manderbach.

In die Arbeiten auf der Kreisstraße 49 investieren der Lahn-Dill-Kreis, die Stadt Haiger und die Stadtwerke 2,27 Millionen Euro. Welche Folgen hat das? Und wann steht was an?