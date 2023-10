Schlafsäcke für die Ukraine gesucht!

Haiger / Dietzhölztal-Ewersbach. Wer die Menschen in Kramatorsk im Kampf gegen die Kälte unterstützen möchte, kann sich an der aktuellen Ukraine-Spendensammlung der Allianz-Mission in Ewersbach und der Stadtverwaltung Haiger beteiligen. Gesammelt werden neue und gebrauchte Schlafsäcke und Geldspenden für Gaskocher, die dort vor Ort gekauft werden. Schlafsäcke können am 21. und 28. Oktober jeweils von 9 bis 14 Uhr beim Wertstoffhof der Stadt Haiger (Hüttenstraße 18) abgegeben werden. Geldspenden nimmt die Allianz-Mission an. Die Bankdaten gibt es bei Michael Hörder, E-Mail m.hoerder@allianzmission.de.