Schwere Gesichtsverletzung nach Schlag mit Flasche in Haiger

Eine Beschreibung des unbekannten Jugendlichen liegt bislang nicht vor. Die Polizei in Dillenburg sucht Zeugen: Wer war in der Jugendgruppe dabei? Wer hat den Vorfall gesehen und kann die Angaben ergänzen? Wem ist im genannten Zeitraum eine entsprechende Jugendgruppe am Tatort oder in der Nähe aufgefallen und kann diese beschreiben oder Personen aus der Gruppe benennen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02771-9070.