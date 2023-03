Sechsheldener Feuerwehr freut sich über neue Einsatzkräfte

Nachdem das 30 Jahre alte Löschfahrzeug im August 2021 während einer Übung aufgrund eines Kabelbrands mit Totalschaden ausfiel, nahm eine Gruppe der Sechsheldener Wehr am 3. März in Görlitz das neue, hochmoderne Fahrzeug in Empfang. „Gefühlt war das halbe Dorf auf den Beinen“, erinnerte Wehrführer Weiershausen an die Begrüßung in Sechshelden.