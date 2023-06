Haiger. Der Turnverein Haiger bietet unter der Leitung von Lars Peier einen zehnstündigen Selbstverteidigungskurs für Frauen ab 16 Jahren an. Der Kurs beginnt am Dienstag, 20. Juni, und findet dienstags jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Grundschul-Turnhalle Haiger statt. Nähere Infos zur Kursgebühr und die genauen Termine gibt es im Internet unter www.tv-haiger.de oder bei Sabine Schneider, Telefon 02773-9190411.