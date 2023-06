Haiger. Der DRK-Seniorennachmittag in Haiger dreht sich am Montag, 3. Juli, um das Thema Tanzen. Um 14.30 Uhr zeigt Wolfgang Hönig in der DRK-Wohnanlage am Obertor, dass Tanzen im Sitzen Spaß machen kann. Die Teilnehmer erwartet ein origineller und unterhaltsamer Nachmittag mit schöner Musik. Natürlich gibt es wie immer auch Kaffee und Kuchen.