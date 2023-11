Siegenweg-Bypass in Offdilln ist saniert

Haiger-Offdilln. Der „Bypass“ des Siegenwegs zur Straße „Am Jägershof“ in Offdilln ist grundhaft saniert worden. Im Auftrag der Stadt Haiger wurden in den vergangenen Wochen der Kanal, die Wasserleitung und die Straße in einem rund 100 Meter langen Teilstück komplett erneuert. Die Kosten betrugen rund 250.000 Euro und werden zum Teil aus städtischen Restmitteln beglichen.