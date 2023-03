"Smiley" in Haiger in Opel Corsa gekratzt

HAIGER. Das findet der Besitzer des Autos gar nicht witzig: In Haiger hat ein Unbekannter am Mittwoch einen "Smiley" in den hinteren linken Kotflügel und den Kofferraumdeckel eines Opel Corsa geritzt (Foto: Polizei). Der schwarze Pkw hatte am Mittwoch zwischen 12.45 und 15.20 Uhr in der Geisenbach gestanden.