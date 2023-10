Soll man an der A45 für das Haigerer Leinenmuseum werben?

„Touristische Unterrichtungstafeln“ heißen solche Hinweisschilder an deutschen Autobahnen im Behördendeutsch. Zwischen Siegen und Wetzlar gibt es davon 15. Die Haigerer Stadtverordneten wünschen sich ein 16. Schild, das an der A 45 für das in Deutschland einmalige Leinenmuseum in Haigerseelbach werden soll.