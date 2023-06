Sommersemesterkonzert „Farbverlauf“

Siegen. Der uniChor Siegen und das uniOrchester Siegen laden zum traditionellen Konzert im Sommersemester am Mittwoch, 28. Juni 2023 um 20 Uhr in die Nikolaikirche Siegen ein. Auf dem abwechslungsreichen Programm mit dem Titel „Farbverlauf“ stehen Werke von Klassik bis Pop. In der ersten Hälfte des Konzertes spielt das uniOrchester von Robert Schumann sein bekannte 3. Sinfonie Es-Dur op. 97, “Die Rheinische“. Danach musiziert der uniChor klangvolle Werke der Komponisten Knut Nystedt, Ola Gjeilo und Eric Whitacre sowie Pop- und Jazz-Arrangements von Oliver Gies und Johann Johannsen. Beide Ensembles stehen unter der Leitung von Ute Debus. Karten (10 EUR/ 5 EUR ermäßigt) sind am Konzerttag ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.