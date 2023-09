Spiel und Spaß für Kinder beim TV Haiger

Haiger. Der Turnverein Haiger bietet für Kinder im Grundschulalter ab Dienstag, 12. September jede Menge Spaß und Spiel, Action und Parkour mit Bettina Leisegang und Frank Urban. Das Angebot richtet sich an alle Kinder von 6 bis 11 Jahren, die Freude am Sport und der Bewegung haben. Von 15.30 bis 16.30 Uhr werden in der Grundschul-Turnhalle Haiger Gerätestationen und Kletterlandschaften aufgebaut, die zum Toben, Klettern und Turnen einladen. Außerdem gibt es lustige und spannende Ball- und Fangspiele. Nähere Informationen gibt es bei Sabine Schneider unter Telefon 02773-9190411 oder im Internet unter www.tv-haiger.de