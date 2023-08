SUV aus Werkstatt in Haiger gestohlen

HAIGER. Rund 15.000 Euro ist das Auto wert, das Unbekannte am frühen Samstagmorgen vom Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Haigerer Straße "Lindersrain" gestohlen haben. Über ein Fenster, teilte die Polizei mit, verschafften sie sich zwischen 2.50 und 4 Uhr Zutritt zum Gebäude und suchten nach Beute. Die Täter griffen sich mehrere Fahrzeugschlüssel sowie eine Geldkassette. Mit einem der Schlüssel starteten sie einen grauen Hyundai Tucson und fuhren mit dem Wagen davon. An dem Hyundai sind die Kennzeichen "LDK-NK 362" angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Standort des grauen SUV nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Telefon 02771-9070 entgegen.