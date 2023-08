Symbole-Tafel in Haigerer Kita bringt Erleicherung

Wie das System eingesetzt werden kann, werde am Beispiel des fünfjährigen Sven Schick deutlich, schildert die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Junge leide am Angelman-Syndrom, einem Gendefekt. Sven kann nicht reden. Wenn er aber Durst verspürt, dann zeigt er seiner Mutter oder den Erziehern das entsprechende Trinken-Symbol. Er kann somit kommunizieren, ohne reden zu müssen. „Gebärden und Symbole sind für Sven die einzige Möglichkeit, sich verständlich zu machen“, erklärt Mutter Katrin Schick: „Die Symbole sind eine große Erleichterung für die Eltern.“ Zu Hause habe Sven sogar einen kleinen Tablet-PC, auf dem er Symbole anklicken kann – anschließend wird das entsprechende Wort vorgelesen.