Tag der offenen Tür an der Budenbergschule

Haiger. Am Samstag, 7. Oktober, findet ein Tag der offenen Tür an der Schule am Budenberg statt. Von 10 bis 13 Uhr wird sich die Schule auf unterschiedlichste Art und Weise präsentieren und den Besuchern so ihre pädagogische Arbeit vorstellen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Aufgrund der Bauarbeiten „Am Vogelsgesang“ gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen an der Schule. Gerne können Parkmöglichkeiten im Außenbereich genutzt werden (Infos siehe: www.schuleambudenberg.de).