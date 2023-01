Tag der offenen Tür an der Johann-Textor-Schule

Haiger. Die Johann-Textor-Schule Haiger lädt für Samstag, 11. Februar, zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 14 Uhr können sich die Viertklässler der Grundschulen, ihre Eltern sowie weitere Interessierte über das Angebot der Kooperativen Gesamtschule informieren. Zudem bietet der Tag Schülern die Chance, ihren Eltern „ihre“ Johann-Textor-Schule zu zeigen. Es werden Führungen angeboten und die Arbeit der einzelnen Fachbereiche präsentiert. Außerdem gibt es Band- und Tanzaufführungen sowie ein kleines Theaterstück. Die Schulleitung präsentiert das pädagogische Konzept und bietet Beratungsgespräche zum Übergang von der Grundschule in die Jahrgangsstufe 5 an. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Parkmöglichkeiten bestehen am Parkplatz im Friedhofsweg gegenüber der Turnhalle. Von dort ist das Schulgelände über die Straße „Am Vogelsgesang“ gut erreichbar. Fußgänger nutzen nach der Bahnunterführung die Straße „Am Hofacker“.