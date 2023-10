Tod durch Zaun: Zwei Hirsche sterben in Weidelbach

Haiger-Weidelbach. Erst im August hatte sich ein Hirsch am Ortsrand von Eibelshausen mit seinem Geweih in einen zurückgelassenen Weidezaun verwickelt und nach einem stundenlangen Kampf qualvoll stranguliert. Zwei Rothirsche sind in der vergangenen Woche in Weidelbach auf die gleiche Weise zu Tode gekommen. Das berichtet Jochen Decher, stellvertretender Vorsitzender des Kreisjagdverbandes. Die zwei Hirsche hatten sich mit ihren Geweihen in Zaunresten verfangen und starben nach erfolglosen Befreiungsversuchen.