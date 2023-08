Unbekannte brechen in Allendorfer Grillhütte ein

HAIGER-ALLENDORF. Zwar beträgt der Sachschaden "nur" rund 500 Euro, dennoch haben Unbekannte in der Grillhütte des Haigerer Stadtteils Allendorf einiges demoliert. Am vergangenen Wochenende sind die Unbekannten in die Hütte eingebrochen. Den Zeitraum begrenzt die Polizei in ihrer Mitteilung auf die Zeit von Freitag bis Samstagmorgen gegen 11.45 Uhr. Die Täter ließen aus der Grillhütte verschiedene Alkoholika mitgehen. Zudem zerschlugen sie Flaschen, zerschnitten ein auf der Terrasse aufgebautes Zelt und brachen einen Kühlschrank auf. Zeugen, die die Täter an der Grillhütte beobachteten oder denen dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten, sich unter Telefon 02771-9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.