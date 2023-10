Unfall in Haiger-Rodenbach: 80-Jährige übersieht Auto

Nach der Kollision mit dem aus Niederroßbach kommenden Wagen ist die Frau aus Haiger in einen Stromkasten gefahren. Dabei hat sich die Seniorin am Knie und an der Hand verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 49-jährige Fahrer des anderen Unfallautos blieb unverletzt. Die L3044 war zwischenzeitlich gesperrt, konnte aber gegen 19.50 Uhr wieder freigegeben werden.