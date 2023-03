Unfall zwischen Haiger und Wilnsdorf

Haiger. Ein VW-Fahrer will den Audi vor ihm überholen und sieht nicht, dass dieser abbiegen will: So ist es offenbar am Donnerstagmorgen zu einem Unfall auf der Kalteiche auf der B54 zwischen Haiger rund Wilnsdorf gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind die insgesamt drei Insassen der zwei Autos unverletzt geblieben. Der Hubschraubereinsatz wurde abgebrochen.