Verwaltungsbetragter gesucht

Haiger. Die Stadt Haiger sucht einen ehrenamtlichen Verwaltungsbeauftragten. An die Verwaltungsbeauftragten können Anregungen, Hinweise und auch Beschwerden direkt und vor Ort gerichtet werden. Die Verwaltungsbeauftragten tragen diese Impulse dann auf schnellem und kurzem Weg direkt in das Rathaus - und somit an die dort direkt Verantwortlichen - weiter. Interessenten können bis Ende Mai eine Bewerbung an die Stadt Haiger schicken, gerne auch als E-Mail an info@haiger.de mit dem Betreff „Bewebung als Verwaltungsbeauftragt/r“.