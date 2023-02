Viele Einsatzstunden durch den Waldbrand

Bilanz und Ausblick der Wehr: Wehrführer Raphael Hofmann blickte auf die Einsätze des Jahres 2022 zurück. Allein bei dem mehrtägigen Waldbrand-Einsatz seien 238,4 Dienststunden zusammengekommen. „Da hat jeder alles gegeben, das war für uns alle eine besondere Erfahrung“, fasste der Wehrführer zusammen. Eines der weiteren Themen war die Brandschutzerziehung im Kindergarten. Die sei bei Kindern und Erziehern so gut angekommen, dass sie unbedingt wiederholt werden soll. Zur Offdillner Einsatzabteilung gehören 14 Aktive. Die geplanten Aktivitäten der Wehr in diesem Jahr sind unter anderem eine Fortbildung in der Vegetationsbrandbekämpfung, ein Übungstag, eine Atemschutzwiederholungsübung sowie die erneute Reinigung des Brandweihers im November.