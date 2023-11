Vom Flachs zum Leinen, vom Babyhemdchen bis zum Trauerhemd

Haiger-Haigerseelbach . Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnet das Leinen- und Spitzenmuseum in Haigerseelbach am kommenden Sonntag, 5. November. Gezeigt wird unter anderem das Binden eines Rockenstockes – in manchen Gebieten auch Wocken genannt – der vor dem Spinnen des Flachses angefertigt werden muss.