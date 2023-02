Vom Mann, dessen Name für Verrat steht

Siegen. Eigentlich steht zu Beginn der Apollo-Spielzeit fest, welche Bühne wann zu Gast sein wird. Nur ganz besondere Stücke werden in einer laufenden Spielzeit noch in den Spielplan aufgenommen. Das ist nun mit „Judas” der Fall – eine Produktion der Münchner Kammerspiele, übernommen vom Schauspielhaus Bochum. Am Donnerstag, 4. Mai, 19..30 Uhr, ist das Stück im Siegerner Apollo-Theater zu sehen.