Vortrag über die asiatische Hornisse

Haiger. Der Imkerverein Haiger und Umgebung lädt für Freitag, 17. März, zu einem Fachvortrag ein. Reiner Jahn, Wespen- und Hornissenberater des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie, wird um 19 Uhr in der Rehawerkstatt der Lebenshilfe in Haiger (Industriestraße 9) über die asiatische Hornisse und den aktuellen Stand der Forschungsergebnisse informieren. Die asiatische Hornisse ist ein invasiver Insektenjäger, der Honigbienenvölker bis zum Zusammenbruch schröpfen kann. Sie wurde mittlerweile auch schon in Hessen gesichtet. Alle Interessierten sind eingeladen.