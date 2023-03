Waldbrand dominiert die Haigerer Feuerwehrbilanz 2022

Der Waldbrand vom 12. August 2022 im Roßbachtal war ein bestimmendes Thema bei der gemeinsamen Sitzung der Haigerer Feuerwehren in der Allendorfer Mehrzweckhalle. (© Katrin Weber)

Wehren aus allen Stadtteilen tagen in Allendorf. Was Stadtbrandinspektor Andreas Dilauro kritisiert und was die Redner über die Wichtigkeit des Ehrenamts sagen.