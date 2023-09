Wandern auf dem Rothaarsteig

Haiger. Die Stadt veranstaltet am Dienstag, 3. Oktober, in enger Absprache mit dem FC Niederroßbach, der seine beliebte Aktion „Fit durchs Roßbachtal“ anbietet, die traditionelle Wanderung auf dem Rothaarsteig. Neben zwei Wanderrouten wird eine Radtour angeboten. Start und Ziel ist das Sportheim des FC Niederroßbach, wo genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Das Startgeld inklusive eines Teilnahmebuttons beträgt zwei Euro. Von 9 bis 12 Uhr können sich die Wanderer und Nordic Walker auf die Tour begeben. Die Radfahrer können ebenso zwischen 9 und 12 Uhr am Niederroßbacher Sportheim loslegen. Nach der sportlichen Betätigung treffen sich Wanderer, Walker und Radfahrer wieder am Sportplatz, wo der FC Niederroßbach Getränke und Speisen anbietet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Streckeninformationen zur Radtour gibt es in der App „komoot“ unter dem Suchbegriff Rothaarsteig-Radtour-2023.